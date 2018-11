7 książek pod choinkę

... albo na MikołajkiJuż po raz siódmy pozwolę sobie polecić kilka subiektywnych propozycji na książkowe prezenty świąteczne. Jak zwykle zamieszczam tu pozycje nieoczywiste, niebanalne, co najmniej dobre i takie, które sam mógłbym dostać. Oczywiście gdybym ich już wcześniej nie przeczytał.Czyli żadnego Martina, Twardocha, Myśliwskiego, Wojewódzkiego albo Morris – czy co tam jeszcze króluje teraz na listach bestsellerów.Niepozorna książka będąca zarówno bildungsroman, powieścią drogi, baśnią, jak i dystopią – gęsta i mocno zapadająca w pamięć rzecz, jedna z najlepszych jakie czytałem w tym roku.Wartka akcja (w rytm punk rocka) nie zawsze musi być najważniejsza – czasem warto trochę zwolnić żeby znaleźć jeszcze miejsce i na solidne społeczne tło współczesnej Ameryki, i na miłość.Lekko i bardzo ciekawie opisane społeczne życie Urugwaju z jego różnymi problemami, ale przede wszystkim historia o tym co najistotniejsze - o wolności.Stawiająca różnego rodzaju ważkie pytania, inteligentna powieść szpiegowska z podwójnym dnem (a może i z kilkoma kolejnymi dnami).Mroczna polska wieś sportretowana przy pomocy kapitalnego, oryginalnego i poetyckiego języka – niepokojąca i klimatyczna proza.Prowincjonalne amerykańskie miasteczko a w nim matka i córka oraz ich wzajemne, trudne relacje (m.in. związane z seksualnością córki) – jak to u Strout, niby nic się nie dzieje a gdzieś pod powierzchnią wszystko aż wrze.Ten kultowy pisarz potrafił w krótkie formy jak mało kto, a tu jest ich blisko setka podzielonych tematycznie (np. miłość, wojna, nauka itd.) - wśród nich te znane, zapomniane, jak i nigdy dotąd w Polsce niedrukowane.