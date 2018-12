Podsumowanie 2018 r. cz. I – kryminały

Foto: DM

... czyli dla sensacji nie był to najlepszy rokMamy połowę grudnia można więc powoli podsumowywać mijający rok. Subiektywny przegląd najciekawszych książek 2018 r. (to nie będzie żaden ranking) jak zwykle zaserwuję w pięciu częściach: kryminały, non-fiction, opowiadania, literatura polska i literatura światowa. Póki co - rok się jeszcze nie skończył -. Jest więc z czego wybierać.Zaczynam od kryminałów, sensacji i thrillerów, z prostego powodu – żadnej książki z tych gatunków przez pozostałe dwa tygodnie dzielące nas od Nowego Roku już nie przeczytam. Na ten okres mam bowiem zaplanowane inne lektury.Co do bilansu to na liczniku mam zaledwie. Mało. Nawet bardzo, w porównaniu choćby z ubiegłym rokiem, który zamknąłem liczbą 34. Z czego to wynika? Przede wszystkim z faktu, że wydaje się ich za dużo. To jest zresztą problem całego rynku dotykający także inne gatunki, no może poza opowiadaniami. Wydaje się przede wszystkim masę książek słabych czy przeciętnych, spośród których ciężko wyłowić coś naprawdę wartościowego.Mogę się mylić, bo nie jestem specjalistą w temacie, ale odnoszę wrażenie, że odczuwalny jest już pewien przesyt jeśli chodzi o ten gatunek. Mieliśmy oczywiście boom, zwłaszcza na polskim rynku, a teraz po nasyceniu nadeszła flauta. Wciąż ci sami autorzy, podobne historie, powielane mody, obniżki formy itd.Dobra, ponarzekałem sobie trochę to teraz konkrety. Trochę zawiodły mnie w tym roku znane i sprawdzone nazwiska – mam tu na myśli(Pokochać noc https://mikolajmarszycki.natemat.pl/230235,4-powiesci-kryminalne ),(Kartoteka 64) czy(Monachium https://mikolajmarszycki.natemat.pl/236935,sensacje-na-majowke ). Owszem, wszystkie trzy to solidne książki, które można przeczytać, ale od takich "uznanych firm" wymaga się czegoś więcej.Niezłe, a w kilku wypadkach nawet dobre, okazały się pozycje innych znanych i lubianych jak choćby:(Na szlaku trumien https://mikolajmarszycki.natemat.pl/244849,kryminaly-na-druga-polowe-wakacji ),(Czy można umrzeć dwa razy https://mikolajmarszycki.natemat.pl/236935,sensacje-na-majowke ),(Jedna jedyna) czy z naszego podwórka(Dziewczynka z zapałkami https://mikolajmarszycki.natemat.pl/244849,kryminaly-na-druga-polowe-wakacji ).Przyzwoite kryminały napisali także ci, o których nie miałem wcześniej zielonego pojęcia jak(Przedawnienie https://mikolajmarszycki.natemat.pl/244849,kryminaly-na-druga-polowe-wakacji ),(Jego krwawe zamiary) czy(Niespłacone długi). Na pewno nie zawiódłze świetnym Żmijowiskiem https://mikolajmarszycki.natemat.pl/238307,mistrzowski-twist. O tej książce mówiono i pisano w tym roku jednak tak dużo, i tak intensywnie, że postanowiłem zwrócić Waszą uwagę na inny, także tegoroczny tytuł tegoż autora. Wcale nie gorszy, ba, nawet lepszy.Piątka wyróżnionych w kategorii kryminał/thriller/sensacja wygląda zatem tak (kolejność alfabetyczna):Jestem na Pierwszej Ulicy, głowa wysoko, ale wzrok nisko, zaparkowałem naprzeciw Rancho San Pedro Projects na samych obrzeżach Los Angeles.Mroczna powieść sensacyjno-gangsterska wprost z Los Angeles. Niby rozrywka ale jednak coś więcej, choćby ze względu na solidne społeczne tło. Przekonująco oddana ciemna strona Ameryki. Narkotyki, gangi, a także bezrobocie, ubóstwo i finansowa bańka, która zaraz pęknie z wielkim hukiem. Poza tym bardzo emocjonalna książka. Nie tylko ociekająca smutkiem i bólem ale także opisująca z wielką czułością miłość dwojga młodych ludzi żyjących na krawędzi. A wszystko to napisane wartkim stylem w rytmie punk rocka – jest nawet ścieżka dźwiękowa. Cholernie dobra rzecz.Dziewczynka gotowała się na śmierć.Klasyczny kryminał napisany przez szkocką autorkę w 1999 r., dopiero teraz po raz pierwszy wydany w Polsce. Powieść oparta na doskonale znanych już patentach – hermetyczna społeczność, zaginiona nastolatka, zmowa milczenia, ambitny młody inspektor, doświadczony sierżant, skomplikowane śledztwo itd. Do tego prosty język, niezbyt wyszukany styl, szczątkowa akcja i powolnie tocząca się fabuła. Co więc jest w tej historii takiego wyjątkowego? Duży realizm zarówno samego śledztwa jak i specyfiki lat 60-tych. Świetne oddanie klimatu angielskiej prowincji. Zgrabne splecenie kryminału z powieścią obyczajowo-psychologiczną i dramatem sądowym. Dobry przeskok w lata 90. Mądre prowadzenia narracji czy też takie „drobiazgi” jak zapadające w pamięć, kapitalnie napisane poszczególne sceny. To się po prostu chce czytać. Nawet jeśli domyślasz się jaki będzie suspens. Przeczytałem w tym roku kilka książek o zaginionych dziewczynkach – ta była najlepsza.