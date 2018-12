Podsumowanie 2018 r. cz. II – non-fiction

Foto: DM

... czyli zdecydowanie lepiej niż rok temuW 2018 r. przeczytałemniż rok wcześniej,. Najpierw króciutko o tych, którzy nie załapali się do grona wyróżnionych, a byli brani pod uwagę. Przede wszystkim:(Wyspa węży),(Żeby umarło przede mną),(Zdrowaś mario),(Lud),(Czas krwawego księżyca https://mikolajmarszycki.natemat.pl/231759,najczesciej-mordowani-ludzie-swiata ),(Wyhoduj sobie wolność https://mikolajmarszycki.natemat.pl/256493,7-ksiazek-pod-choinke ) ioraz(Please kill me https://mikolajmarszycki.natemat.pl/236629,4-x-non-fiction ).Chciałbym także wspomnieć o tych, którzy napisali solidne i ważne - zwłaszcza jeżeli chodzi o temat - pozycje:(Missoula),(Będzie to, co było) oraz(Dwadzieścia lewów albo śmierć).Dobrze czytało mi się także m.in. Powrócę jako piorun, Zaginione miasto Boga Małp https://mikolajmarszycki.natemat.pl/236629,4-x-non-fiction , Anti social mediaczy też Ogień i furięTrafiło mi się też kilka książek średnich czy słabszych jak choćby Wszyscy jesteśmy dziwniczy Królowie strzelców(o obu pisałem tu https://mikolajmarszycki.natemat.pl/236629,4-x-non-fiction ).Porządne rozczarowanie natomiast tylko jedno – Z nienawiści do kobietTo nie był jakiś rewelacyjny rok dla non-fiction – napisałbym, że raczej średni, choć zarazem na pewno zdecydowanie lepszy od poprzedniego. W 2017 r. nie miałem żadnego problemu ze wskazaniem pięciu najciekawszych książek. Tym razem było trochę trudniej i koniec końców postanowiłem wyróżnić siedem pozycji. Większość z nich nie jest klasycznymi reportażami, ale z pewnością można je zaliczyć w poczet książek non-fiction.Oto one w kolejności alfabetycznej:Pierwszy Polak w Ameryce?Pindel, bardzo dobry tłumacz z języka hiszpańskiego, napisał zajmującą książkę o Polonii w Ameryce Łacińskiej na przestrzeni ostatnich trzystu lat – arcyciekawe.Był sobie raj, stworzony w najsłuszniej socjalistycznym kraju na świecie.Kilka lat spędzonych przez Rejmer w Albanii nie poszło na marne. Tak się powinno pisać reportaże – poziom światowy. Niesamowite jest też to, że autorka, która zadebiutowała już z wysokiego c, wciąż się rozwija. Tym bardziej czekam na część drugą.Edek wypala papierosa do połowy i daje mu zgasnąć.Ta kapitalnie napisana i skonstruowana książka to zarówno intymna autobiografia, dramatyczna historia rodzinna, esej historyczny, powieść psychologiczna czy też rzecz o polskim antysemityzmie. A jak się ją czyta! Trzeba znać.