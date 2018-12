Podsumowanie 2018 r. cz. III – opowiadania

Foto: DM

… czyli short story trzyma się nieźleW trzeciej odsłonie podsumowania 2018 r. czas na mój ulubiony gatunek literacki. W mijających dwunastu miesiącach przeczytałem(o pięć mniej niż rok wcześniej). Wyróżnić postanowiłem aż siedem z nich. A co?! Moje podsumowanie, mogę wyróżniać ile chcę. Nic nie poradzę, że mam słabość do short story.Ale zanim szczęśliwa siódemka kilka słów o tych, którzy się nie załapali. Nowy dowód, Królowa Barbara i inne opowiadania https://mikolajmarszycki.natemat.pl/242165,4-x-opowiadania-cz-1 czy Co pozwala powiedzieć noc https://mikolajmarszycki.natemat.pl/242777,4-x-opowiadania-cz-2 to były naprawdę dobre zbiory i fajne lektury. Podobnie jak ciekawa antologia W świetle i we mgle prezentująca teksty różnych autorów zainspirowane malarstwem Edwarda Hoppera. Gdyby tylko prezentowała bardziej równy poziom (opowiadania świetne sąsiadują tu niestety z bardzo słabymi) także doczekałaby się wyróżnienia. Rozczarowany byłem natomiast Opowiadaniami bizarnymiOsobna sprawa to monumentalne Opowiadania wszystkieoraz Opowiadaniaw przekładzie Magdy Heydel. Zwłaszcza ten pierwszy tom to rzecz obowiązkowa. Ale „rozliczam” tu jedynie premierowe teksty z tego roku, więc o tytułach tych tylko wspominam.Dobra, czas na wyróżnioną siódemkę. Wygląda tak (kolejność alfabetyczna):Od razu wiem, że mam ochotę, zanim on to wie.Sierpień ma się ku końcowi, a pogodzie nie można już ufać.Co prawda nie jest to aż tak fenomenalny zbiór jak ubiegłoroczny Utracony dar słonej krwi, ale i tu MacLeod potrafi momentami pisać o przyrodzie, ludziach i ich zwykłym życiu tak, że dech zapiera – literatura (w dodatku piękna!) przez duże L.Ponoć Ajnowie mają taką pieśń, śpiewaną przez boginię – zaczął opowiadać mój brat.Niełatwy w odbiorze (m.in. wielogłosowość), acz intrygujący zbiór refleksyjnych opowiadań o stracie, bólu i tęsknocie po bliskich, a także o oswajaniu śmierci – przejmujące, nieco depresyjne nawet pisanie.