Podsumowanie 2018 r. cz. V (ostatnia) – literatura zagraniczna

... czyli Europa górą!Ubiegły rok, dokładnie tak samo jak poprzedni, zamknąłem liczbąz nich to literatura tłumaczona na język polski. Po kryminałach, reportażach i zbiorach opowiadań czas więc na subiektywne podsumowanie dotyczące zagranicznej literatury pięknej.To był naprawdę bardzo dobry rok. Zdominowany przez zapadającą w pamięć literaturę europejską. W moim zestawieniu jest tylko jedna książka autora pochodzącego spoza Europy (i nie jest to Amerykanin!). Mam za to Czeszkę, po dwóch Hiszpanów i Francuzów, Bułgara, Rosjanina, Anglika, Włocha, Ukraińca oraz tego jedynego „rodzynka” spoza Starego Kontynentu - Turka.Z góry przepraszam więc wszystkich miłośników, tak promowanej i hołubionej przecież u nas literatury amerykańskiej, a także oburzonych faktem, iż na 11 wyróżnionych książek autorką tylko jednej jest kobieta. Tak po prostu wyszło, nic nie poradzę. Przypominam jednocześnie, że w poprzednich częściach podsumowania wskazałem książki kilkunastu autorek. Ewentualne sugerowanie więc, że mam coś do kobiet jest zupełnie irracjonalne. Podobnie jak przypuszczenia, że preferuję pisarzy, których nazwiska zaczynają się na literę G (wśród jedenastu wyróżnionych jest ich AŻ czterech!).Zanim podam wybraną jedenastkę najpierw słów kilka o niewypałach i rozczarowaniach. Największe spośród nich, jeśli chodzi o tzw. hype tudzież nadawanie statusu arcydzieł, to: Lincoln w Bardo(zaznaczam, że jego zbiór opowiadań Dziesiąty grudnia podobał mi się za to bardzo) i Ostępy nocy(język rzeczywiście wspaniały acz fabuła już niekoniecznie), ale także Nasz chłopaki Pierwszy bandzior(o obu pisałem tu https://mikolajmarszycki.natemat.pl/244335,literackie-rozczarowania ). Poza tym rozczarowały mnie także inne mniej głośne książki jak np. Patriociczy Patria(o obu także tu https://mikolajmarszycki.natemat.pl/244335,literackie-rozczarowania ).Na koniec wspomnieć muszę o trzech pozycjach, które brałem pod uwagę przy wyborze ostatecznej jedenastki. Są to: Sprzedawczyk https://mikolajmarszycki.natemat.pl/231417,bez-skrupulow-i-zjadliwie-o-rasizmie oraz Zbiornik 13i Stanie płatne https://mikolajmarszycki.natemat.pl/243947,10-ksiazek-i-polrocza-2018-r ).A wspomniana subiektywna 11 wygląda tak. Kolejność alfabetyczna.Nami jest spocony.Niepozorna książka będąca zarówno bildungsroman, powieścią drogi, baśnią, jak i dystopią – gęsta i mocno zapadająca w pamięć rzecz.Urodziłem się pod koniec sierpnia 1913 r. jako istota ludzka płci męskiej.Przedziwna, metafizyczno-filozoficzna książka, serwująca mrowie wątków, łamiąca konwencje, będąca swoistą grą z czytelnikiem, który „wędruje” nią niczym przez mityczny labirynt – zaskakująca, wyjątkowa ale także wymagająca rzecz.Stoję na granicy Europy.Jedyna książka, którą przeczytałem w tym roku dwukrotnie (za pierwszym razem strasznie mnie wymęczyła) to m.in. piękny poetycki język całości, kilka iście rewelacyjnych scen oraz tematyka łagrowa podana w zaskakujący sposób - gęsta, mroczna, głęboka i poruszająca proza.Przez pewien czas nie była pewna, czy jej mąż jest jej mężem, mniej więcej tak jak w półśnie człowiek nie wie, czy myśli czy śni, czy jeszcze panuje nad swoim umysłem czy zmęczenie odebrało mu tę władzę.Stawiająca różnego rodzaju ważkie pytania, inteligentna powieść szpiegowska z podwójnym dnem (a może i z kilkoma kolejnymi dnami).Tam, na górze, pada śnieg, kraczą wrony, trzaskają drzewa na mrozie, a gdzieś w oddali skrzypi śnieg pod butami morderców.Wielokulturowy Lwów, dwa plany czasowe (historyczny i współczesny), kilku bohaterów, wielowątkowa fabuła i nieustające poszukiwania zaginionych nut tanga, które ma niesamowitą moc – genialnie skonstruowana, niesamowita powieść.